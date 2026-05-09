Минтранс: авиакомпании формируют программу полетов на юг РФ на 10 мая

Москва9 мая Вести.Авиакомпании совместно с Минтрансом и Росавиацией формируют расписание полетов в южные аэропорты на 10 мая. Об этом сообщили в Минтрансе.

По данным ведомства, с начала 9 мая 19 отечественных авиаперевозчиков выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга и обратно. Всего было перевезено 43 тысячи пассажиров. Заявленное на 9 мая расписание полетов полностью выполняется.

Отмечается, что скоплений пассажиров в аэропортах нет.