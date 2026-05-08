Минтранс: полеты в аэропортах юга России возобновятся после 15.00 мск

Минтранс сообщил, когда возобновятся полеты на юге России Минтранс: полеты в аэропортах юга России возобновятся после 15.00 мск

Москва8 мая Вести.Возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что до конца суток будут выполнены 217 рейсов.

Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мск говорится в сообщении

Минтранс и Росавиация продолжают координировать выполнение рейсов на юге РФ.

Ранее министерство поручило авиакомпаниям, РЖД и Единой транспортной дирекции предоставить поезда и автобусы для пассажиров, чьи рейсы были отменены.

Утром в пятницу из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" была временно приостановлена работа 13 аэропортов.