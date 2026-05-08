Москва8 маяВести.Возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе.
В ведомстве отметили, что до конца суток будут выполнены 217 рейсов.
Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мскговорится в сообщении
Минтранс и Росавиация продолжают координировать выполнение рейсов на юге РФ.
Ранее министерство поручило авиакомпаниям, РЖД и Единой транспортной дирекции предоставить поезда и автобусы для пассажиров, чьи рейсы были отменены.
Утром в пятницу из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" была временно приостановлена работа 13 аэропортов.