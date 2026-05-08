Минтранс: для пассажиров отмененных рейсов задействуют поезда и автобусы Минтранс поручил задействовать транспорт для пассажиров отмененных рейсов

Москва8 мая Вести.Минтранс России поручил авиакомпаниям совместно с "Российскими железными дорогами" и Единой транспортной дирекцией организовать доставку пассажиров отмененных авиарейсов с помощью поездов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпаниям даны указания скорректировать расписание полетов, причем особое внимание предписано уделить работе с пассажирами.

В министерстве уточнили, что при задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: предоставляются напитки и питание, организуется размещение в гостинице.

Отмечается, что решение по возобновлению авиарейсов в направлении юга страны примут в ближайшее время. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону, и проверяют работоспособность оборудования.

Ранее из-за попадания беспилотника в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов.