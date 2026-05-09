Москва9 мая Вести.Выполнение полетов на юге России постепенно возвращается в норму. Об этом сообщает Минтранс.

По информации на 11.00 (мск), 9 мая вылет и прилет самолетов в аэропортах Ростовской зоны осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов. Воздушные гавани с начала суток выполнили более 100 рейсов, перевезено более 14 тысяч пассажиров.

Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 – на прилет) говорится в сообщении

Также проводится работа по вводу более вместительных типов воздушных судов и увеличении их емкостей.

Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная уточнили в ведомстве

Пассажиры в полном объеме получают необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами ФАП-82. Перед выездом в аэропорт гражданам необходимо проверить статус рейса на онлайн-табло, либо позвонив в контакт-центры авиакомпаний.

Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу для восстановления полетов в Ростовской зоне в полном объеме. Оперативный штаб, который создан на базе Минтранса по поручению зампредседателя правительства Виталия Савельева, работает круглосуточно.

8 мая работа 13 аэропортов на юге России была ограничена из-за атаки БПЛА на здание "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону.