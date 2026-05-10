Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России

Москва10 мая Вести.На южном направлении России авиаперевозки восстановлены в полном объеме. Об этом Минтранс сообщает в MAX.

Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита говорится в сообщении

10 мая в 9.00 мск отменены НОТАМы (извещения, рассылаемые средствами электросвязи летному составу) по введенным ранее ограничениям.

За 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезены 63,8 тысячи пассажиров. По данным на 08.30 мск в план регулярных перевозок включено 277 рейсов в аэропортах юга России. Отмен не зафиксировано.

За 10 мая выполнено 83 рейса, 11 тысяч пассажиров перевезены.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор следят за ситуацией. Созданный по поручению зампредседателя правительства Виталия Савельева оперштаб будет работать до 12 мая.

Утром 8 мая из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" была временно приостановлена работа 13 аэропортов.