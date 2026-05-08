Росавиация сняла запрет на полеты в 13 аэропортах юга России Аэропорты юга России возобновляют работу после снятия ограничений

Москва8 мая Вести.Росавиация отменила ранее действовавшее извещение о невозможности полетов в аэропорты юга России, говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Росавиации, перевозчики в координации с авиавластями уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки.

Подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста следует из сообщения

При этом на выполнение рейсов могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства, которые действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее в пятницу Минтранс сообщал, что возобновление полетов в аэропорты юга России планируется после 15.00 мск.