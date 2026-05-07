Аэропорты Сочи, Волгограда, Геленджика и Краснодара заработали без ограничений

В четырех городах на юге России возобновлено гражданское авиасообщение Аэропорты Сочи, Волгограда, Геленджика и Краснодара заработали без ограничений

Москва7 мая Вести.В аэропортах четырех городов юга России вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения сняты в Сочи, Волгограде, Геленджике и Краснодаре. Они продержались в воздушных гаванях городов от 3 до 7 часов и были продиктованы соображениями безопасности.

Теперь международные аэропорты городов могут выполнять рейсы: осуществлять посадку и отправку самолетов.

Ранее к стандартному режиму работы также вернулись аэропорты Пензы, Ульяновска, Пскова и других городов.