Минтранс: с начала суток аэропорты юга России выполнили свыше 100 рейсов

Москва9 мая Вести.Свыше 100 рейсов, которые перевезли более 14 тысяч пассажиров, выполнено с начала текущих суток в аэропортах юга России. Об этом сообщил Минтранс.

Уточняется, что до конца дня запланировано выполнение 347 рейсов: 178 на вылет, 169 на прилет. Также продолжается работа по вводу более вместительных типов воздушных судов.

Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная говорится в сообщении

Прием и отправление рейсов осуществляется с учетом скорректированного графика. Пассажиры получают все необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82.

Перед тем, как выехать в аэропорт, необходимо с помощью онлайн-табло или контакт-центра проверить статус рейса. Оперштаб на базе Минтранса работает круглосуточно.

Утром в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах была ограничена работа 13 аэропортов из-за попадания БПЛА в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.