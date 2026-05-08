Москва8 маяВести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных на юге России рейсов, сообщает надзорное ведомство.
В некоторых аэропортах Южного региона имеются задержки рейсов, расписание прилетов и вылетов самолетов корректируется.
Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажировговорится в сообщении
Для оказания правовой помощи и оперативного приема жалоб в Южной транспортной прокуратуре организована горячая линия - 8-919-899-87-33.
Ранее Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Решение о возобновлении будет принято в ближайшее время. Минтранс поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией организовать доставку пассажиров с помощью поездов и автобусов.