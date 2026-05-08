Прокуратура организовала мобильные приемные для пассажиров задержанных рейсов Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров после задержек рейсов

Москва8 мая Вести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных на юге России рейсов, сообщает надзорное ведомство.

В некоторых аэропортах Южного региона имеются задержки рейсов, расписание прилетов и вылетов самолетов корректируется.

Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров говорится в сообщении

Для оказания правовой помощи и оперативного приема жалоб в Южной транспортной прокуратуре организована горячая линия - 8-919-899-87-33.

Ранее Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Решение о возобновлении будет принято в ближайшее время. Минтранс поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией организовать доставку пассажиров с помощью поездов и автобусов.