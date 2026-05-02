Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Сочи Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в Сочи

Москва2 мая Вести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов в аэропорту Сочи, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями на полеты в Сочи экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.

Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами отмечается в сообщении

В воздушных гаванях организована деятельность мобильных приемных.