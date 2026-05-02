Москва2 маяВести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов в аэропорту Сочи, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями на полеты в Сочи экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.
Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правиламиотмечается в сообщении
В воздушных гаванях организована деятельность мобильных приемных.