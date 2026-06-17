Ространснадзор взял на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи

Москва17 июн Вести.Ространснадзор взял на контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов в аэропорту Сочи, в воздушную гавань направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства проверят, как авиакомпании и администрации аэропортов выполняют требования Федеральных авиационных правил (ФАП‑82). В фокусе внимания – предоставление пассажирам услуг, положенных при задержке или отмене рейса говорится в сообщении

Также инспекторы оценят координацию между авиакомпаниями, аэропортами и наземными службами. Речь в том числе идет об организации альтернативных маршрутов с привлечением поездов и автобусов для доставки пассажиров отмененных рейсов до пунктов назначения.