К ситуации с задержками багажа в Шереметьево подключился Ространснадзор Ространснадзор взял на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево

Москва3 мая Вести.В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ о массовых задержках выдачи багажа в аэропорту Шереметьево ситуацию взял на контроль Ространснадзор, сообщается в канале службы в мессенджере MAX.

В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров говорится в публикации

В ведомстве заявили, что персонал аэропорта принимает все необходимые меры для ликвидации последствий сбоев и восстановления нормального режима работы системы выдачи багажа, пассажиров будут информировать о статусе их багажа.

Ряд СМИ ранее написал, что пассажиры в Шереметьево из-за тщательного досмотра ожидают свой багаж часами, а потом встают в очередь, чтобы выйти из аэропорта. Из-за этого в зоне прилета скопились толпы людей.

В пресс-службе воздушной гавани заявил, что все дело в усилении мер контроля для пассажиров, прибывших международными рейсами. Теперь их багаж ждет 100-процентный досмотр.