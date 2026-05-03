В Шереметьево предупредили о дополнительном контроле пассажиров из-за границы

Шереметьево: пассажиров международных рейсов ждет 100-процентный досмотр В Шереметьево предупредили о дополнительном контроле пассажиров из-за границы

Москва3 мая Вести.В московском аэропорту Шереметьево усилены меры контроля для пассажиров, прибывших международными рейсами. Теперь их при прохождении таможенного контроля ждет 100-процентный досмотр, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Там заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, и опровергли информацию о том, что скопления пассажиров в зоне прилета связаны с введением сигнала "Ковер".

Пассажиров, прибывающим международными рейсами, в пресс-службе авиагавани призвали учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей.

Там отметили, что пассажиры внутренних рейсов, а также пассажиры, вылетающие из аэропорта, обслуживаются в обычном режиме.

Службы аэропорта работают в усиленном режиме, сотрудники в залах прилета оказывают содействие пассажирам, уделяя особое внимание маломобильным гражданам и пассажирам с детьми – их обслуживают вне очереди.

Шереметьево обеспечивает обслуживание воздушных судов, пассажиров и багажа в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Telegram-канал Baza написал ранее, что из-за тщательного досмотра пассажиры в Шереметьево ожидают свои вещи часами, а потом встают в очередь на выход из аэропорта. Из-за этого в зоне прилета скопились гигантские очереди.