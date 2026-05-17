Шереметьево: обслуживание рейсов ведется в полном объеме Рейсы в Шереметьево обслуживают в полном объеме по скорректированному расписанию

Москва17 мая Вести.В пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево привели данные о работе воздушной гавани.

Как следует из сообщения, в настоящее время службы аэропорта обеспечивают обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

Работы выполняются в полном объеме по скорректированному расписанию.

По состоянию на 18.00 мск 17 мая 2026 года аэропорт Шереметьево обслужил свыше 53 тыс. пассажиров и обеспечил выполнение 392 рейсов следует из публикации в Telegram-канале аэропорта

На вылет обслужены 203 рейса, на прилет – 189 рейсов. В заявлении подчеркивается, что в терминалах нет скоплений пассажиров.

В аэропорту рекомендовали путешественникам уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани и через коммуникационные каналы авиакомпаний.