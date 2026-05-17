Москва17 маяВести.В пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево привели данные о работе воздушной гавани.
Как следует из сообщения, в настоящее время службы аэропорта обеспечивают обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.
Работы выполняются в полном объеме по скорректированному расписанию.
По состоянию на 18.00 мск 17 мая 2026 года аэропорт Шереметьево обслужил свыше 53 тыс. пассажиров и обеспечил выполнение 392 рейсовследует из публикации в Telegram-канале аэропорта
На вылет обслужены 203 рейса, на прилет – 189 рейсов. В заявлении подчеркивается, что в терминалах нет скоплений пассажиров.
В аэропорту рекомендовали путешественникам уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани и через коммуникационные каналы авиакомпаний.