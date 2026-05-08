Шереметьево: рейсы в аэропорты юга выполняются по скорректированному расписанию

Москва8 мая Вести.Авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в аэропорты юга страны и обратно выполняются по скорректированному расписанию авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

С начала суток 8 мая аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров, обеспечив выполнение 791 рейса, включая 298 на прилет и 283 на вылет.

С 15.00 мск 08 мая 2026 года рейсы из/в аэропорты юга России выполняются в соответствии со скорректированным расписанием авиакомпаний сказано в сообщении

Отмечается, что аэропорт обслуживает пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, все предполетные и послеполетные формальности проходят по установленным регламентам.