Москва8 маяВести.Авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в аэропорты юга страны и обратно выполняются по скорректированному расписанию авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
С начала суток 8 мая аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров, обеспечив выполнение 791 рейса, включая 298 на прилет и 283 на вылет.
С 15.00 мск 08 мая 2026 года рейсы из/в аэропорты юга России выполняются в соответствии со скорректированным расписанием авиакомпанийсказано в сообщении
Отмечается, что аэропорт обслуживает пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, все предполетные и послеполетные формальности проходят по установленным регламентам.