Шереметьево обслужил 311 рейсов с начала 19 июня Аэропорт Шереметьево с начала суток обслужил 311 рейсов

Москва19 июн Вести.Столичный аэропорт с начала 19 июня обслужил на прилет и вылет 311 рейсов и более 44 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме в соответствии с суточным планом полетов.

19 июня 2026 года с 00.00 мск до 09.00 мск Шереметьево обслужил более 44 тыс. пассажиров и 311 рейсов, в том числе: 145 на вылет, 166 на прилет говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что в терминалах сохраняется спокойная обстановка – пассажиры проходят предполетные и послеполетные процедуры согласно регламентам.