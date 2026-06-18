Обстановка в Шереметьево стабильная, за 18 июня обслужено 66 тыс. пассажиров

Шереметьево обслужил 66 тыс. пассажиров за 18 июня, обстановка стабильная Обстановка в Шереметьево стабильная, за 18 июня обслужено 66 тыс. пассажиров

Москва18 июн Вести.В столичном Шереметьево продолжается работа в усиленном режиме. Обстановка в авиагавани остается стабильной, за 18 июня обслужено свыше 66 000 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Также уточняется, что расписание рейсов стабилизируется.

По состоянию на 21.00 мск обстановка в аэропорту остается стабильной. … В период с 00.00 мск по 21.00 мск аэропорт Шереметьево обслужил более 66 тысяч пассажиров сказано в MAX гавани

За это время обслужено 407 рейсов, из которых 220 на вылет, а еще 187 – на прилет.

Пассажирам оказывается поддержка, в том числе с навигацией и предоставлением актуальной информации по возникающим вопросам.