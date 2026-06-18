Москва18 июнВести.В столичном Шереметьево продолжается работа в усиленном режиме. Обстановка в авиагавани остается стабильной, за 18 июня обслужено свыше 66 000 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.
Также уточняется, что расписание рейсов стабилизируется.
По состоянию на 21.00 мск обстановка в аэропорту остается стабильной. … В период с 00.00 мск по 21.00 мск аэропорт Шереметьево обслужил более 66 тысяч пассажировсказано в MAX гавани
За это время обслужено 407 рейсов, из которых 220 на вылет, а еще 187 – на прилет.
Пассажирам оказывается поддержка, в том числе с навигацией и предоставлением актуальной информации по возникающим вопросам.