Пассажиры рейса Уфа – Сочи не могут долететь в город прибытия больше суток Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой рейса "Победы" Уфа – Сочи

Москва15 июн Вести.Пассажиры рейса авиакомпании "Победы", следующего из Уфы в Сочи, не могут добраться в город-курорт уже более суток. Ситуацию взял на контроль Ространснадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта взяла на особый контроль ситуацию с многочасовой задержкой рейса авиакомпании "Победа" по маршруту Уфа – Сочи, в результате которой пассажиры уже более суток не могут завершить перелет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что специалисты запросили у компании-перевозчика данные по рейсу и детали организации обслуживания пассажиров на всех этапах. Ведомство находится на связи с аэропортами Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи.

Подчеркивается, что при наличии каких-либо нарушений все ответственные лица будут наказаны в соответствии с законом.