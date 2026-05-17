"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в московских аэропортах

Москва17 мая Вести.Лоукостер "Победа" вынужденно вносит изменения в график полетов в связи с введением временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области. Часть рейсов уже задержана или отменена, передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что все службы переведены на усиленный режим работы для оперативного информирования и обслуживания пассажиров. Действия сотрудников регламентированы Федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами перевозчика.

Пассажирам "Победы" рекомендуется внимательно следить за статусом своих рейсов на официальном сайте авиакомпании, чтобы своевременно узнавать об изменениях в расписании и получить актуальную информацию о вылете.