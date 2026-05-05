Москва5 маяВести.В ближайшие часы в расписание аэропорта Пулково могут быть внесены изменения. Это связано с введенными временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписанияговорится в сообщении
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за объявлениями в терминале, уточнять информацию о вылете на сайте аэропорта или у своих авиакомпаний.
Ранее Росавиация информировала о введении временных ограничений в Пулкове в 2:18 мск.
Ограничения в Пулково были введены на фоне ночной атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбиты 16 БПЛА, в настоящее время работа ПВО продолжается.