Москва8 мая Вести."Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание полетов в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России. Об этом компания сообщает в MAX. Некоторые рейсы будут отменены, у других будет перенесено время вылета.

Часть рейсов направлены на запасные аэродромы говорится в сообщении

Продолжаются полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов РФ, но продолжительность некоторых рейсов может увеличиться.

Пассажиров просят проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота" перед тем, как выезжать в аэропорт. Подробная инструкция о порядке переоформления и возврата билетов размещена на сайте.

Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы.

На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ уточнили в компании

В "Аэрофлоте" отметили, что пассажиров будут информировать об изменениях в программе полетов.

В результате попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов РФ.