Москва8 маяВести."Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание полетов в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России. Об этом компания сообщает в MAX. Некоторые рейсы будут отменены, у других будет перенесено время вылета.
Часть рейсов направлены на запасные аэродромыговорится в сообщении
Продолжаются полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов РФ, но продолжительность некоторых рейсов может увеличиться.
Пассажиров просят проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота" перед тем, как выезжать в аэропорт. Подробная инструкция о порядке переоформления и возврата билетов размещена на сайте.
Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы.
На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФуточнили в компании
В "Аэрофлоте" отметили, что пассажиров будут информировать об изменениях в программе полетов.
В результате попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов РФ.