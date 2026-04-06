Москва6 апр Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о корректировке полетной программы в Сочи, Краснодар и Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Изменения в расписании вводятся в связи с введением временных лимитов на работу местных аэропортов.

В сообщении поясняется, что из-за ограничений на прием и отправку самолетов, действовавших 5 апреля, компания была вынуждена пересмотреть график движения воздушных судов. Данные меры подразумевают как перенос времени отправления, так и полную отмену ряда запланированных перелетов.

В пресс-службе авиаперевозчика призвали граждан внимательно следить за актуальным статусом своих рейсов на онлайн-табло или через личный кабинет на сайте компании перед выездом в аэропорт.

В компании заверили, что все клиенты обеспечиваются необходимым обслуживанием в строгом соответствии с нормами Федеральных авиационных правил РФ.

Ранее и. о. заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО "Аэрофлот" Денис Попов заявил, что видит огромный потенциал в использовании искусственного интеллекта для повышения уровня сервиса для своих пассажиров.