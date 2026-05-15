В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки расписания

Москва15 мая Вести.В пресс-службе Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский).

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.

В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Информацию о рейсах можно узнать с помощью онлайн-табло аэропортов.