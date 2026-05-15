Москва15 маяВести.В пресс-службе Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский).
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.
В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов
Ограничения ввели из соображений безопасности.
Информацию о рейсах можно узнать с помощью онлайн-табло аэропортов.