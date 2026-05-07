Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара возможны изменения в расписании

В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара возможны изменения в расписании

Москва7 мая Вести.Аэропорты Геленджика и Краснодара могут столкнуться с изменениями в графике рейсов. Об этом предупредила Росавиация.

Это аргументировали действующими временными ограничениями на полеты в Краснодарском крае, которые повлияли и на использование маршрутов для рейсов в Геленджик с Краснодаром и из них.

В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов написано в сообщении ведомства в MAX

В настоящее время известно об ограничениях, действующих в международном аэропорту Сочи. Ранее они также действовали в тех же Геленджике и Краснодаре, но уже были сняты.