Москва5 июнВести.В расписании рейсов аэропортов Геленджика и Краснодара возможны изменения на фоне действовавших в Краснодарском крае ограничениях в воздушном пространстве. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсовсказано в сообщении
Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов.