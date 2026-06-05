В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

Росавиация предупредила об изменениях в расписании двух аэропортов на Кубани В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

Москва5 июн Вести.В расписании рейсов аэропортов Геленджика и Краснодара возможны изменения на фоне действовавших в Краснодарском крае ограничениях в воздушном пространстве. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов сказано в сообщении

Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов.