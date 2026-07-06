Москва6 июлВести.В пресс-службе Росавиации предупредили о возможной корректировке в расписании рейсов аэропорта Краснодара.
Как следует из публикации ведомства в мессенджере MAX, причиной корректировки являются ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Кубани.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодараговорится в заявлении
В Росавиации пояснили, что ограничения требуются для обеспечения безопасности полетов и рекомендовали пассажирам следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодара.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пашковский в Краснодаре временно приостановил прием и отправку воздушных судов по соображениям безопасности.