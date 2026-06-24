Москва24 июнВести.Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края могут повлиять на расписание вылетов и прилетов краснодарского аэропорта Пашковский, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАХ.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсовнаписали в Росавиации
Там также уточнили, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.