Москва15 июн Вести.В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Как отметил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, причиной являются временные ограничения, введенные в воздушном пространстве Краснодарского края.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов