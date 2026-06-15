Москва15 июнВести.В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Как отметил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, причиной являются временные ограничения, введенные в воздушном пространстве Краснодарского края.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсовнаписал представитель Росавиации в мессенджере MAX 15 июня, в понедельник, в 20.07 по московскому времени
Ранее в Геленджике, Анапе и Новороссийске была объявлена воздушная тревога. Аэропорт Геленджика приостановил обслуживание рейсов.