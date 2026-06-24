В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны изменения в расписании

В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны задержки рейсов В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны изменения в расписании

Москва24 июн Вести.Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких районах Кубани могут измениться маршруты полетов в Геленджик и Краснодар. В связи с этим в аэропортах этих городов возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в мессенджере MAX.

В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса на онлайн-табло авиагаваней.

Информация об отмене ограничений будет сообщена дополнительно.