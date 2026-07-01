Москва1 июлВести.В расписании аэропорта Краснодара возможны изменения на фоне временных ограничений в воздушном пространстве ряде районов Краснодарского края. Об этом сообщили в Росавиации.
Отмечается, что ограничения сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и в обратном направлении.
"В аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсовговорится в сообщении
Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодар, добавили в ведомстве.