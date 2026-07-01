Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании аэропорта Краснодара Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

Москва1 июл Вести.В расписании аэропорта Краснодара возможны изменения на фоне временных ограничений в воздушном пространстве ряде районов Краснодарского края. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что ограничения сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и в обратном направлении.

"В аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов говорится в сообщении

Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодар, добавили в ведомстве.