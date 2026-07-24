Москва24 июлВести.В аэропорту Краснодара действует режим временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности авиаперелетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.