Москва15 авгВести.Расписание приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский) может осуществляться с корректировкой. Об этом в MAX сообщает Росавиация. Информация опубликована в 17.00 мск 15 августа.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодараговорится в сообщении
В Росавиации сообщили, что введение ограничений необходимо для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.