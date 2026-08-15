В расписании рейсов в аэропорту Краснодара возможны корректировки

Росавиация заявила о корректировке расписания в Краснодаре из-за ограничений В расписании рейсов в аэропорту Краснодара возможны корректировки

Москва15 авг Вести.Расписание приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский) может осуществляться с корректировкой. Об этом в MAX сообщает Росавиация. Информация опубликована в 17.00 мск 15 августа.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара говорится в сообщении

В Росавиации сообщили, что введение ограничений необходимо для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.