"Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет рейсы из-за ограничений аэропортов

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов на фоне ограничений в аэропортах "Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет рейсы из-за ограничений аэропортов

Москва5 мая Вести."Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. Представители перевозчика связали корректировку расписания с введенными временными ограничениями в аэропортах.

Уточняется, что некоторые прибывающие рейсы в Шереметьево были перенаправлены в другие аэропорты.

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов говорится в заявлении

Ранее глава ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" Сергей Александровский заявил, что авиакомпания в 2025 году выполняла 63% рейсов в обход Москвы.