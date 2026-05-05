Москва5 маяВести."Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. Представители перевозчика связали корректировку расписания с введенными временными ограничениями в аэропортах.
Уточняется, что некоторые прибывающие рейсы в Шереметьево были перенаправлены в другие аэропорты.
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсовговорится в заявлении
Ранее глава ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" Сергей Александровский заявил, что авиакомпания в 2025 году выполняла 63% рейсов в обход Москвы.