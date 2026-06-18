Авиакомпании переносят и отменяют рейсы в Москву из-за ограничений Российские авиакомпании корректируют расписание из-за ограничений в Москве

Москва18 июн Вести.Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов в направлении Москвы и из столицы из-за введенных ограничений на фоне массированной атаки украинских беспилотников. Об отменах и переносах рейсов заявили "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Nord Wind.

Ранее Росавиация запретила полеты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также подмосковном Жуковском.

В связи с периодически вводимыми 18 июня временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в Шереметьево и Внуково авиакомпания "Россия" скорректировала расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов сказано в сообщении авиаперевозчика

"Аэрофлот" попросил пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте. В случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт.

В свою очередь в S7 Airlines заявили, что часть рейсов переносится на другое время, некоторые — отменяются. Перелеты в Москву возобновятся после снятия ограничений. Авиакомпания Nordwind Airlines скорректировала расписание, перенеся время вылета части рейсов.

В пресс-службе лоукостера "Победа" отметили, что авиакомпания усилила смены для обслуживания клиентов – представители оперативно консультируют пассажиров об обмене и возврате билетов.