Москва12 июлВести.Из-за прошедшего над Москвой грозового фронта в аэропортах столичного авиаузла возникли серьезные сбои в расписании, задержаны или отменены более 150 рейсов, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромыотмечается в публикации
В этой связи авиакомпания "Аэрофлот" объявила о переносе времени вылетов и отмене части рейсов. Борты, ушедшие на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после улучшения погоды и дозаправки. Транзитных пассажиров обещают оперативно и бесплатно переоформить на ближайшие стыковки.
Частично задержаны или отменены рейсы авиакомпании "Победа".
Кроме того, аэропортов Домодедово и Жуковский днем 12 июля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
В АТОР пассажирам рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта или в личном кабинете авиакомпании перед выездом из дома, а если окажется, что рейс отменен, – не приезжать в аэропорт.
В ассоциации напомнили также об обслуживании пассажиров задержанных рейсов в соответствии с Федеральными авиационными правилами и добавили, что службы аэропортов и авиакомпаний работают в усиленном режиме.