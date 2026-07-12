Непогода в Москве привела к отмене или задержке более 150 рейсов в аэропортах

В Москве из-за грозового фронта отменены или задержаны более 150 рейсов Непогода в Москве привела к отмене или задержке более 150 рейсов в аэропортах

Москва12 июл Вести.Из-за прошедшего над Москвой грозового фронта в аэропортах столичного авиаузла возникли серьезные сбои в расписании, задержаны или отменены более 150 рейсов, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы отмечается в публикации

В этой связи авиакомпания "Аэрофлот" объявила о переносе времени вылетов и отмене части рейсов. Борты, ушедшие на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после улучшения погоды и дозаправки. Транзитных пассажиров обещают оперативно и бесплатно переоформить на ближайшие стыковки.

Частично задержаны или отменены рейсы авиакомпании "Победа".

Кроме того, аэропортов Домодедово и Жуковский днем 12 июля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

В АТОР пассажирам рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта или в личном кабинете авиакомпании перед выездом из дома, а если окажется, что рейс отменен, – не приезжать в аэропорт.

В ассоциации напомнили также об обслуживании пассажиров задержанных рейсов в соответствии с Федеральными авиационными правилами и добавили, что службы аэропортов и авиакомпаний работают в усиленном режиме.