Москва22 июн Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением 22 июня запрета на полеты в аэропортах московского авиаузла скорректирует расписание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Пассажиры оповещаются о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании говорится в канале пресс-службы авиакомпании в MAX

Ранее 22 июня Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Внуково ограниченно принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 58 вражеских беспилотников, которые были направлены на Москву.