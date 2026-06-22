Москва22 июнВести.Российские фехтовальщики успешно выступили на чемпионате Европы (ЧЕ), проходившем во Франции, заняв третье место в общекомандном медальном зачете.
Россияне завоевали четыре медали различного достоинства, национальную сборную опередили только команды Италии и Франции, передает ТАСС.
Среди достижений отечественных спортсменов — золото в командных соревнованиях среди женщин-саблисток, серебро в индивидуальных состязаниях у саблистки Яны Егорян, бронза у рапиристов Владиславы Пенюшкиной и Антона Бородачева.
В общекомандном зачете итальянцы завоевали четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали, а французы — три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.
19 июня российские саблистки стали победителями командного турнира на ЧЕ по фехтованию.
Триумф россиянок в интервью ИС "Вести" прокомментировал главный тренер национальной сборной по фехтованию, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.