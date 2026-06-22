Россияне стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию Фехтовальщики из России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

Москва22 июн Вести.Российские фехтовальщики успешно выступили на чемпионате Европы (ЧЕ), проходившем во Франции, заняв третье место в общекомандном медальном зачете.

Россияне завоевали четыре медали различного достоинства, национальную сборную опередили только команды Италии и Франции, передает ТАСС.

Среди достижений отечественных спортсменов — золото в командных соревнованиях среди женщин-саблисток, серебро в индивидуальных состязаниях у саблистки Яны Егорян, бронза у рапиристов Владиславы Пенюшкиной и Антона Бородачева.

В общекомандном зачете итальянцы завоевали четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали, а французы — три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

19 июня российские саблистки стали победителями командного турнира на ЧЕ по фехтованию.

Триумф россиянок в интервью ИС "Вести" прокомментировал главный тренер национальной сборной по фехтованию, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.