Москва19 июн Вести.Российский рапирист Антон Бородачев заявил, что счастлив стать бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который сейчас проходит во Франции. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести", добавив, что небольшое расстройство при этом все же имеет место.

Он также заявил, что в целом испытывает положительные эмоции.

Я счастлив, что получилось стать бронзовым призером чемпионата Европы. Есть, конечно, небольшое расстройство, но работаем дальше ответил Бородачев

Рапирист также дал оценку полуфиналу, в котором уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.

Конечно, ошибки были, будем работать над ошибками. Немного такие качели получились. Отпустил его далеко, потом пришлось догонять, много сил потратить. И дальше укол в укол, и вот концовочку не дотерпел, так скажем заявил рапирист

Антон Бородачев выразил благодарность тренерам, родным и близким. Он уверен, что их поддержка помогла ему взять медаль. Он также отметил, что, несмотря на нейтральный статус российских спортсменов, всегда фехтовал "под флагом в душе".

Конечно, очень счастливы, что допустят флагом на Чемпионате мира, и будет это уже не только в душе, а наяву сказал Бородачев

Ранее медалей удостоились другие российские спортсмены, выступающие на Чемпионате Европы во Франции. Так, двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Яна Егорян взяла серебро, а рапиристка Владислава Пенюшкина – бронзу.