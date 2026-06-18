Москва18 июн Вести.Российская рапиристка Владислава Пенюшкина поняла, что шанс завоевать награду чемпионата Европы по фехтованию появился в четвертьфинале, когда ей пришлось встретиться с соотечественницей Мартой Мартьяновой. Об этом спортсменка рассказала в интервью ИС "Вести".

Я поняла, что шанс на медаль есть в четвертьфинале с Мартой Мартьяновой, когда удалось провести два укола. Оставалось не так много времени, и, конечно, разный мог быть исход боя, но вот именно в эту секунду я поняла, что можно за это зацепиться, нужно побороться и больше сконцентрироваться, чтобы не упустить такую возможность сказала Пенюшкина

По ее словам, еще есть, куда стремиться, однако сейчас она испытывает радость от завоеванной бронзовой медали.

На данный момент я просто очень счастлива этой медалью, потому что действительно это мой первый чемпионат Европы. И я безумно рада, что удалось сразу завоевать медаль. Конечно, есть к чему стремиться. Конечно, бронза – это еще не золото. Но это мы уже потом с тренером сделаем корректировку добавила она

Накануне, 17 июня, российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони во Франции. В полуфинале россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.

Владиславе Пенюшкиной 22 года, она впервые за спортивную карьеру завоевала медаль чемпионата Европы. В мае этого года Пенюшкина стала бронзовым призером на этапе Кубка мира в Стамбуле.