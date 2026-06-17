Москва17 июн Вести.Двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Яна Егорян заявила, что расстроена своим результатом на чемпионате Европы и намерена исправить ошибку. Об этом она сообщила в интервью ИС "Вести".

Победа, она никогда ничему не учит, она просто создает какую-то радость, эйфорию, а поражение как раз-таки учит и ставит спортсмена на место, давая ему понять о том, что сегодня ты не смог сделать тот максимум и не заслужил. Я очень расстроена, еле держусь. Но, когда у тебя есть серебро, у тебя всегда есть мотивация и стремление в будущем исправить эту ошибку. … Жалко тренера, потому что он делает 100%, а я не смогла сделать эти 100%. Вот такое вот грустное серебро поделилась спортсменка

Она также отметила, что видеть белый нейтральный флаг вместо триколора было грустно.

Но в эту же секунду я подумала, что на следующих соревнованиях, конечно, я постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы этот белый флаг сменился на наш триколор добавила Егорян

Чемпионат Европы по фехтованию проходит 16-21 июня. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Саблистка Яна Егорян стала серебряным призером, уступив испанке Лусии Мартин-Португез со счетом 13:15.

В начале мая она завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию в южнокорейском Инчхоне.