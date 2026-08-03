"Моргать боялся": в ФВВСР рассказали о победе синхронисток на чемпионате Европы Генсек ФВВСР поделился эмоциями после победы синхронисток на чемпионате Европы

Москва3 авг Вести.Не верили в победу до появления цифр на табло и сильно переживали за российских синхронисток на чемпионате Европы в Париже. Эмоциями после победы поделился в комментарии ИС "Вести" генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

Он также назвал победу спортсменок тактической.

Внутри все переворачивалось, но сначала все замерло. Все замерло, и пока наши девочки выступали, я даже вот, ну, моргать боялся. когда выступление закончилось и наши начали девочки скандировать: "Молодцы". Меня уже начало так немножко отпускать. Но когда мы ждали итоговых оценок, всякое может быть. Все-таки это субъективный вид спорта. Но слава Богу, мы победили и увидели, когда номер один на табло, все, мы уже полетели обниматься, друг друга поздравлять, кричать и радоваться за всю нашу рассказал Габдуллин

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований.

Турнир проходит с 31 июля по 5 августа в Париже. Россию на этих соревнованиях представляют Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.