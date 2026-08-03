Москва3 авг Вести.Тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина в интервью ИС "Вести" рассказала, как проходили тренировки выступления спортсменок, которое принесло команде первое золото на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований.

Сегодня с утра встретила девчонок на завтраке и спросила у Майи Дорошко: "Давай, скажи мне свои элементы". Она говорит: "Марина Сергеевна, они мне всю ночь снились, я все помню". И повторила. То есть они всю ночь спали с тем, что надо выучить новые элементы. И у нас было буквально пару подходов, потому что мы скрывались. Нам нельзя было показывать это перед судьями. Мы скрывались в бассейнах, пытались как-то по одному это отработать и вместе перед стартом сделали буквально два-три раза, не больше, и пошли выступать