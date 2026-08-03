"Гордость за наших": в ФВВСР отметили первое золото чемпионата Европы Генсек ФВВСР о победе синхронисток из РФ: чувствую гордость за наших девчонок

Москва3 авг Вести.Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин в комментарии ИС "Вести" отметил, что чувствует гордость за спортсменов и весь тренерский штаб. Так он прокомментировал золотые медали российских синхронисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Он также рассказал о тактике российских спортсменок на выступлении.

Чувствую удовлетворение, чувствую гордость за наших девчонок, за весь наш тренерский штаб, за всю нашу Федерацию. Я безумно рад, и по-настоящему это не просто победа в воде, это еще и тактическая победа, потому что девочки видели и знали, что будут делать соперницы, они изучали их, но продолжали шлифовать свое мастерство, свои элементы. И вот они отработали все до автоматизма, а самое главное — свое "контроружие" оставили как раз напоследок, на концовку. Если вы видели, она сильно изменилась отметил Габдуллин

Ранее стало известно, что российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Спортсменки из РФ набрали 285,0346 балла.