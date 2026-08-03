Доверились тренерам и команде: российские синхронистки – о победе на ЧЕ в Париже Российские синхронистки поделились эмоциями от победы на ЧЕ: шалость удалась

Москва3 авг Вести.Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева в интервью ИС "Вести" поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы в Париже и рассказали, как им удалось запомнить измененный за день до выступления элемент в последней связке.

Первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронистки завоевали в произвольной программе командных соревнований. Тренеры сборной усложнили один из элементов в последней связке программы, который принес им много баллов, за день до выступления.

Я в восторге. Шалость удалась. Я нервничала, скептически к этому относилась, но, конечно же, доверилась тренерам, команде, себе. И все получилось. Вообще безумно благодарна нашим тренерам… Я очень быстро запомнила [новые элементы] и очень много повторяла. И уже как будто это было мое родное, как будто я всегда должна была так делать в последней связке. Плюс я визуализировала, и мне снились сны в итоге, как я делала эту связку. И у меня получилось сделать ее наяву поделилась Майя Дорошко

Спортсменки отметили, что счастливы после такого результата. Однако у каждого был свой способ запоминания нового элемента.

У меня обычно работает это на ассоциациях. То есть у меня там было движение похожее, как я делала из дуэта. У девочек тоже кто-то по счету раскладывает, то есть на четыре сделать это движение, и дальше пойдет, как и придумали тренеры… Они за практически сделали невозможное, за пару часов все это придумали, все это рассчитали, посчитали еще и записали. А нам осталось это все только сделать рассказала Елизавета Минаева

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала, как проходили тренировки выступления спортсменок, которое принесло команде первое золото на чемпионате Европы в Париже.