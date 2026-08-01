Синхронистки Дорошко и Шмидт рассказали о своей программе на чемпионате Европы Российские синхронистки рассказали о своей программе на чемпионате Европы

Москва1 авг Вести.На чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронистки выступили с программой "Страх раздвоения личности". О своем номере рассказали ИС "Вести" трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко и призер чемпионата мира и Европы по синхронному плаванию Александра Шмидт.

"Страх раздвоения личности" – что мы такие немного сумасшедшие, пытались изобразить таких психбольных. Непонятно, что у нас в голове, то у нас голоса какие-то, то мы просто кричим. Такая идея пришла [старшему тренеру сборной России по синхронному плаванию] Татьяне Евгеньевне [Данченко]. Мы пытались воплотить … Мне кажется, мы были хороши, но уже, к сожалению, кому понравилось, кому нет. Вот, мы никак на это не можем повлиять сказала Дорошко

Шмидт добавила, что эта задумка понравилась, и они максимально пытались отыграть лицом свой образ. В итоге россиянки завоевали бронзовые медали.

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы по синхронному плаванию Захар Трофимов выразил разочарование результатом своего сольного выступления.