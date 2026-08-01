Российские пловцы рассказали про отношение к ним на чемпионате Европы

Российские пловцы: не было никакого угнетения и давления в нашу сторону Российские пловцы рассказали про отношение к ним на чемпионате Европы

Москва1 авг Вести.Российские спортсменки не чувствовали негативного отношения к ним в ходе чемпионата Европы по синхронному плаванию. Об этом в эксклюзивном комментарии ИС "Вести" рассказали серебряные призеры состязания Елизавета Минаева и Майя Дорошко.

По их словам, все прошло очень хорошо, организация чемпионата была отличной.

Нормально, мы не чувствуем никакого угнетения или давления, все хорошо, хорошая организация, приятная погода рассказала Дорошенко

Спортсменки также добавили, что есть маленькие моменты, которые нужно исправить, но в целом им все понравилось.

Все хорошо, организация отличная, бассейн суперский, вода – есть какие-то свои мелочи, но они поправимы отметила Минаева

Отвечая на вопрос ведущего, расстроились ли они, что пришлось выступать без российского флага и гимна, спортсменки отметили сам факт участия в состязании. Они также выразили надежду на то, что ситуация с флагом и гимном исправится.

То, что мы участвуем, это уже круто, мы еще не успели привыкнуть к флагу, так что, пока нормально, надеемся в ближайшее время это исправится пояснила Дорошенко

В Париже с 31 июля по 16 августа проходит чемпионат Европы по синхронному плаванию, в котором российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе. Российские спортсменки Майя Дорошко и Елизавета Минаева стали серебряными призерами чемпионата в технической программе дуэтов.