Российские пловцы впервые спустя пять лет выступят на чемпионате Европы

Российские пловцы впервые за пять лет выступят на чемпионате Европы в Париже Российские пловцы впервые спустя пять лет выступят на чемпионате Европы

Москва31 июл Вести.Российские спортсмены впервые спустя пять лет выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартует 31 июля в Париже.

Сборная России не принимала участия в чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. На чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште в 2021 году, российские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав первое место в общекомандном зачете. Тогда сборная сумела получить в общей сложности 42 медали, из которых 20 были золотыми, 9 — серебряными и 13 — бронзовыми.

В июле 2025 года российские пловцы Кирилл Пригода, Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова обновили два национальных рекорда на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила спортсменам из РФ, выступающим на ​​​чемпионате мира в нейтральном статусе, использовать в социальных сетях изображение государственного флага.

Ранее президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), вице-президент Олимпийского комитета РФ Дмитрий Мазепин рассказал, как удалось организовать участие атлетов из России в чемпионате.