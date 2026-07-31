Москва31 июлВести.Российские спортсмены впервые спустя пять лет выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартует 31 июля в Париже.
Сборная России не принимала участия в чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. На чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште в 2021 году, российские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав первое место в общекомандном зачете. Тогда сборная сумела получить в общей сложности 42 медали, из которых 20 были золотыми, 9 — серебряными и 13 — бронзовыми.
В июле 2025 года российские пловцы Кирилл Пригода, Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова обновили два национальных рекорда на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила спортсменам из РФ, выступающим на чемпионате мира в нейтральном статусе, использовать в социальных сетях изображение государственного флага.
Ранее президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), вице-президент Олимпийского комитета РФ Дмитрий Мазепин рассказал, как удалось организовать участие атлетов из России в чемпионате.