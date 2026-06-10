Чемпион мира Шевляков: на чемпионате России в Казани все очень быстро плывут Чемпион мира Шевляков положительно оценил развитие плавания в России

Москва10 июн Вести.Уровень плавания в России шагнул вперед, спортсмены показывают хорошие результаты. Об этом ИС "Вести" заявил чемпион мира по плаванию на короткой воде Роман Шевляков.

В Казани с 6 по 11 июня проходит чемпионат России по плаванию. Спортсмены соревнуются не только за медали, но и за место в составе сборной страны на чемпионат Европы во Франции, который пройдет этим летом.

Сейчас первый раз решили попробовать тренерский состав, руководство наше, сделать отбор ближе к основному старту, я считаю, что это правильно, потому что видно по уровню результатов, что все очень быстро плывут, хорошие секунды показывают, плотные результаты. И я бы сказал, что уровень плавания в нашей стране шагнул вперед сейчас сказал Шевляков

Спортсмен также поделился, что рад войти в состав сборной России и представлять страну на международных соревнованиях.

Ранее российский пловец Егор Корнев, принявший участие в соревнованиях в Казани, рассказал ИС "Вести" о своем намерении поставить мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. На состязаниях в России спортсмен показал пятый результат в истории.