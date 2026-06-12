Во ФВВСР уверены, что сборная РФ по плаванию подтвердит свой статус в Европе Фесиков: сборная РФ по плаванию выйдет в топ-3 рейтинга Чемпионата мира

Москва12 июн Вести.Итоги Чемпионата России по плаванию позволили сформировать состав сборной страны, которая поедет на Чемпионат Европы по водным видам спорта. Об этом заявил ИС "Вести" спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков.

В команду вошел "суперзвезда мирового плавания" Егор Корнев, отметил он. Пловец на национальном соревновании установил новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем.

Здесь мы смотрим на большое количество рекордов. Мы смотрим на суперзвезду мирового плавания Егора Корнева. Мы смотрим на нашу сборную, которая, в том числе, сейчас начинает финальный этап подготовки к чемпионату Европы. Я уверен, что сборная конкурентна. Это более 40 спортсменов, которые выйдут в Париж. И, конечно же, я уверен, что наши результаты на чемпионате Европы подтвердят наш статус в Европе. И мы выйдем в топ-3 однозначно европейского рейтинга по общекомандному зачету сказал Фесиков

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в столице Франции с 31 июля по 16 августа. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.