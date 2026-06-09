"Сияю сегодня": пловец Корнев доволен рекордом на чемпионате России в Казани Пловец Корнев заявил, что намерен стремиться к мировому рекорду на 50-ти метрах

Москва9 июн Вести.Российский пловец Егор Корнев, показавший пятый результат в истории на дистанции 50 метров вольным стилем, заявил ИС "Вести", что намерен стремиться к мировому рекорду.

Корнев второй раз во время чемпионата России в Казани обновил рекорд страны. Его результат на дистанции 50 метров вольным стилем составил 21,06 секунды.

С кайфом. Просто сияю сегодня. Чего думать, надо просто идти и сиять, получать удовольствие от процесса… Пятое время в истории показал. Первый – австралиец, который из 21-й секунды выплыл, потом два человека в костюмах, которые запретили после 2009 года, легендарный [Калеб] Дрессел и я, который его лучшему результату две сотые [секунды] проиграл. Я считаю, что это вообще не стыдно. Пора чуть-чуть поднажать и на первое [место] что ли метить поделился чемпион мира

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня. Турнир является отборочным этапом на чемпионат Европы-2026 в Париже.